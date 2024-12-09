Бесплатные осмотры для людей с инвалидностью: что изменится после реформы МСЭК

Начиная с января 2025 года, в Украине планируют ввести новую систему установления инвалидности . Она будет основываться на оценке ежедневного функционирования человека и заменит работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Останутся ли медосмотры бесплатными для людей с инвалидностью РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения .

В ведомстве развенчали мифы о том, что после введения реформы МСЭК будут отменены бесплатные осмотры людей с инвалидностью. В частности, законопроект №12178, предусматривающий новую систему оценивания функционирования, не изменяет перечень бесплатных услуг.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) и дальше будет финансироваться за счет бюджета, государственного социального страхования или других источников. По-прежнему пациенты будут иметь доступ к бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы медицинских гарантий.

В Минздраве также развенчали миф о том, что бесплатные реабилитационные услуги останутся доступными только для детей, а взрослые не смогут получить помощь. Объясняют, что новая система сохраняет финансовую поддержку для всех нуждающихся в реабилитации украинцев. Кроме того, реформированные процессы позволят быстрее получать протезы и вспомогательные средства, поскольку они станут доступны без ожидания статуса инвалидности.

В министерстве отметили, что перечень услуг для людей с инвалидностью не ограничивается рамками государственной типовой программы, которую последний раз обновляли в 2015 году. Большинство современных услуг финансируется через другие государственные и региональные программы.