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Бесплатные осмотры для людей с инвалидностью: что изменится после реформы МСЭК

Украина, Киев, Понедельник 09 декабря 2024 11:19
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Бесплатные осмотры для людей с инвалидностью: что изменится после реформы МСЭК Фото: Медосмотр для людей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с января 2025 года, в Украине планируют ввести новую систему установления инвалидности. Она будет основываться на оценке ежедневного функционирования человека и заменит работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Останутся ли медосмотры бесплатными для людей с инвалидностью РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В ведомстве развенчали мифы о том, что после введения реформы МСЭК будут отменены бесплатные осмотры людей с инвалидностью. В частности, законопроект №12178, предусматривающий новую систему оценивания функционирования, не изменяет перечень бесплатных услуг.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) и дальше будет финансироваться за счет бюджета, государственного социального страхования или других источников. По-прежнему пациенты будут иметь доступ к бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы медицинских гарантий.

В Минздраве также развенчали миф о том, что бесплатные реабилитационные услуги останутся доступными только для детей, а взрослые не смогут получить помощь. Объясняют, что новая система сохраняет финансовую поддержку для всех нуждающихся в реабилитации украинцев. Кроме того, реформированные процессы позволят быстрее получать протезы и вспомогательные средства, поскольку они станут доступны без ожидания статуса инвалидности.

В министерстве отметили, что перечень услуг для людей с инвалидностью не ограничивается рамками государственной типовой программы, которую последний раз обновляли в 2015 году. Большинство современных услуг финансируется через другие государственные и региональные программы.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий ликвидацию МСЭК, ставший первым этапом реформы этой системы в Украине.

1 ноября Кабинет Министров поддержал законопроект, который официально завершит функционирование МСЭК с 1 января следующего года. Решение о ликвидации было принято из-за многочисленных коррупционных скандалов, в которых были замешаны руководители МСЭК в разных регионах страны.

Также мы рассказывали, что по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) в 2024 году было отменено 4106 заключения об инвалидности, выданных на основании поддельных документов. По материалам спецслужбы 64 чиновникам МСЭК объявлены подозрения в совершении преступлений, а девять человек уже осуждены. СБУ также проверяет факты незаконного получения инвалидности почти 2,4 тысяч чиновников.

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