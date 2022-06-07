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Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 07:00
Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 7 червня, в Україні буде по-літньому спекотна погода. Майже на всій території буде сонячно і сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади очікуються лише на території півострова Крим. На іншій частині України - сухо. Вітер переважно східний та північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +15, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +25 +29;
  • у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +26 +28;
  • у центральних областях вночі +12 +15, вдень +25 +27 градусів.

Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, до 8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +27 градусів, а вночі +10 +15.

Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, у червні погода в Україні буде з дощами, але водночас теплою.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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