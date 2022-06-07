Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 7 червня, в Україні буде по-літньому спекотна погода. Майже на всій території буде сонячно і сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади очікуються лише на території півострова Крим. На іншій частині України - сухо. Вітер переважно східний та північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +11 +15, вдень +24 +27 градусів;

на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +25 +29;

у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;

на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +26 +28;

у центральних областях вночі +12 +15, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, до 8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +27 градусів, а вночі +10 +15.