Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні буде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 7 червня, в Україні буде по-літньому спекотна погода. Майже на всій території буде сонячно і сухо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади очікуються лише на території півострова Крим. На іншій частині України - сухо. Вітер переважно східний та північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +15, вдень +24 +27 градусів;
- на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +25 +29;
- у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +26 +28;
- у центральних областях вночі +12 +15, вдень +25 +27 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, до 8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +27 градусів, а вночі +10 +15.
Нагадаємо, за даними синоптиків, у червні погода в Україні буде з дощами, але водночас теплою.
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