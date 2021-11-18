RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Біженцям більше не Раді": у Словенії закликали ЄС закрити кордони

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує в ЄС, Алеш Хойс заявив, що Європейський союз повинен закрити свої зовнішні кордони, щоб стримувати мігрантів, яким більше не Раді в ЄС. При цьому він підкреслив, що кордони ЄС повинні бути захищені парканами, у разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на міжнародній конференції з міграції Хойс заявив, що європейські міністри внутрішніх справ були стурбовані пандемією коронавірусу, кризою мігрантів, яка, за його словами, є гібридною війною, яку веде Білорусь проти східних кордонів ЄС, і падінням уряду в Афганістані.

"Всі три фактори додатково сприяли збільшенню числа нелегальних мігрантів, що рухаються в Європу і на Балкани, дестабілізуючи ЄС", - заявив міністр.

Хойс порівняв нинішню ситуацію з напливом біженців і мігрантів в 2015 році, коли ЄС прийняв близько мільйона людей, що рятуються від війни в Сирії, при цьому додавши, що зараз є велика різниця: "ні більше "Ласкаво просимо, біженці"".

"Я вважаю, що зовнішні кордони повинні бути захищені, навіть парканами, якщо це необхідно", - сказав Хойс, додавши, що він підтримує ініціативу, згідно з якою ЄС повинен фінансувати будівництво парканів на своїх зовнішніх кордонах.

Нагадаємо, за даними влади Білорусі, у країні перебувають близько 7 тисяч мігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловенияМіграційна криза