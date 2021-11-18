"Біженцям більше не Раді": у Словенії закликали ЄС закрити кордони

Виступаючи на міжнародній конференції з міграції Хойс заявив, що європейські міністри внутрішніх справ були стурбовані пандемією коронавірусу, кризою мігрантів, яка, за його словами, є гібридною війною, яку веде Білорусь проти східних кордонів ЄС, і падінням уряду в Афганістані.

"Всі три фактори додатково сприяли збільшенню числа нелегальних мігрантів, що рухаються в Європу і на Балкани, дестабілізуючи ЄС", - заявив міністр.

Хойс порівняв нинішню ситуацію з напливом біженців і мігрантів в 2015 році, коли ЄС прийняв близько мільйона людей, що рятуються від війни в Сирії, при цьому додавши, що зараз є велика різниця: "ні більше "Ласкаво просимо, біженці"".

"Я вважаю, що зовнішні кордони повинні бути захищені, навіть парканами, якщо це необхідно", - сказав Хойс, додавши, що він підтримує ініціативу, згідно з якою ЄС повинен фінансувати будівництво парканів на своїх зовнішніх кордонах.