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"Без права на слабые места": Зеленский провел Ставку, обсудили самые сложные направления

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время которой актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе в самых сложных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", - заявил Зеленский.

По его словам, также во время ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки - это жизнь наших бойцов", - отметил Зеленский.

Также участники Ставки обсудили ход комплектования личным составом и техникой бригад.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", - добавил президент.

Напомним, что 21 апреля президент Владимир Зеленский также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Тогда участники заслушали доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, обсудили производство вооружений и планы России.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПрезидентВойна России против Украины