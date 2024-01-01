"Без малейшего колебания": Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи

"Наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и стаю военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", - заявил Ким Чен Ын.

При этом лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 станет "расцветом укрепления подготовки к войне".

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Потому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции по тому, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

23 декабря сообщалось, что Южная Корея провела независимые учения, имитирующие ядерную атаку КНДР, в рамках усилий по оттачиванию возможностей реагирования на военные угрозы Севера.

К слову, еще в августе лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне.