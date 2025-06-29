"Без детей и животных": почему украинцам массово отказывают в аренде жилья

Несмотря на предубеждения, большинство арендаторов ведут себя ответственно - возмещают убытки, поддерживают чистоту и стремятся договориться. Однако для многих барьеры остаются: каждый третий сталкивается с отказом только из-за наличия ребенка или домашнего животного.

Почему отказывают арендаторам

Согласно опросу, 57% арендаторов получали отказ из-за наличия животных, а 36% - из-за детей. При этом только в 17% случаев животные серьезно портили имущество, а дети - только в 8%.





Чего боятся владельцы жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

Владельцы жилья чаще всего боятся повреждения ремонта (89%), запахов (22%) или шума. Однако многие проблемы решаются: часть арендаторов компенсировали ущерб или ремонтировали имущество за свой счет.

Что еще учитывают арендодатели

Больше всего владельцев беспокоит количество жильцов (89%), наличие вредных привычек (81%) и финансовая стабильность (78%). Также имеют значение внешний вид, статус ВПЛ, пол, возраст и даже язык, на котором говорит потенциальный



На что обращают внимание арендодатели (инфографика: OLX Недвижимость)

Новые реалии аренды во время войны

После 2022 года люди стали больше обращать внимание на автономность жилья - генераторы, автономное отопление, наличие бомбоубежищ. А арендодатели - на происхождение арендатора и его взгляды: 44% признаются, что учитывают позицию относительно войны.



На что обращают внимание арендодатели (инфографика: OLX Недвижимость)

Основные вызовы арендаторов

Арендаторы чаще всего сталкиваются с такими проблемами:

высокие цены на аренду - 82%;

конкуренция - 71%;

мошенничество - 37%;

несоответствие жилья описанию - 65%;

дискриминация по детям, животным, статусу ВПЛ или военного - более трети опрошенных

С какими вызовами сталкиваются арендаторы в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)