"Без детей и животных": почему украинцам массово отказывают в аренде жилья

На фоне высоких цен, дефицита жилья и конкуренции на рынке аренды украинцы все чаще сталкиваются с дискриминацией - из-за детей, животных, статуса переселенца или даже языка общения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Несмотря на предубеждения, большинство арендаторов ведут себя ответственно - возмещают убытки, поддерживают чистоту и стремятся договориться. Однако для многих барьеры остаются: каждый третий сталкивается с отказом только из-за наличия ребенка или домашнего животного.
Согласно опросу, 57% арендаторов получали отказ из-за наличия животных, а 36% - из-за детей. При этом только в 17% случаев животные серьезно портили имущество, а дети - только в 8%.
Чего боятся владельцы жилья (инфографика: OLX Недвижимость)
Владельцы жилья чаще всего боятся повреждения ремонта (89%), запахов (22%) или шума. Однако многие проблемы решаются: часть арендаторов компенсировали ущерб или ремонтировали имущество за свой счет.
Больше всего владельцев беспокоит количество жильцов (89%), наличие вредных привычек (81%) и финансовая стабильность (78%). Также имеют значение внешний вид, статус ВПЛ, пол, возраст и даже язык, на котором говорит потенциальный
На что обращают внимание арендодатели (инфографика: OLX Недвижимость)
После 2022 года люди стали больше обращать внимание на автономность жилья - генераторы, автономное отопление, наличие бомбоубежищ. А арендодатели - на происхождение арендатора и его взгляды: 44% признаются, что учитывают позицию относительно войны.
На что обращают внимание арендодатели (инфографика: OLX Недвижимость)
Арендаторы чаще всего сталкиваются с такими проблемами:
Ранее РБК-Украина писало, что 28% арендодателей в Украине отказывают переселенцам в жилье, несмотря на официальную готовность сдавать квартиры ВПЛ. Главные причины - сомнения в платежеспособности, недоверие и предубеждение. Арендаторы также сталкиваются с высокими ценами, конкуренцией, мошенничеством и дискриминацией по статусу, языку или политическим взглядам.
Также мы рассказывали о росте спроса на доступное жилье среди людей с инвалидностью в Украине - 30% риелторов уже работали с такими клиентами, а запросов стало больше после начала полномасштабной войны. Люди чаще всего ищут жилье с безбарьерным доступом, пандусами и лифтами. В то же время 37% риелторов подтверждают случаи дискриминации со стороны арендодателей, которые сомневаются в платежеспособности или боятся дополнительных расходов.
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