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У Бейруті демонстранти спробували підпалити будівлю парламенту

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 02:23
У Бейруті демонстранти спробували підпалити будівлю парламенту
Фото: протести в Бейруті (twitter.com/Nabilismail)
Автор: Артур Родивилов

Силовики застосували сльозогінний газ і гумові кулі

Демонстранти в центрі Бейрута продовжують влаштовувати безлади в ході акцій протесту. Деякі активісти намагаються підпалити будівлю парламенту.

Про це повідомляє Global News.

Демонстранти нападають на військові позиції. Силовики ж застосовують газ і стріляють гумовими кулями. У центрі міста димова завіса від пожеж.

Тим часом ліванська поліція після прибуття додаткових сил армії вже витіснила демонстрантів від будівлі уряду в Бейруті.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

Незадоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; демонстранти звинувачували уряд в халатності, яка призвела до вибуху в порту і низки інших наслідків.

В ході антиурядових виступів в суботу в столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув поліцейський.

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