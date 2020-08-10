У Бейруті демонстранти спробували підпалити будівлю парламенту

Фото: протести в Бейруті (twitter.com/Nabilismail)

Силовики застосували сльозогінний газ і гумові кулі

Демонстранти в центрі Бейрута продовжують влаштовувати безлади в ході акцій протесту. Деякі активісти намагаються підпалити будівлю парламенту.

Про це повідомляє Global News.

Демонстранти нападають на військові позиції. Силовики ж застосовують газ і стріляють гумовими кулями. У центрі міста димова завіса від пожеж.

Тим часом ліванська поліція після прибуття додаткових сил армії вже витіснила демонстрантів від будівлі уряду в Бейруті.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

Незадоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; демонстранти звинувачували уряд в халатності, яка призвела до вибуху в порту і низки інших наслідків.

В ході антиурядових виступів в суботу в столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув поліцейський.