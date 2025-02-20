Бессент о неподписании соглашения о "редкоземах": был "очень изящный план"

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что у президента США Дональда Трампа был "очень изящный план" по сближению Украины и США. Но препятствием стало не подписание Зеленским соглашения о "редкоземах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Президент (Украины, - ред) Зеленский эскалирует ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по минералам в Мюнхене. Он этого не сделал", - сказал он.
По словам Бессента, у Трампа был "очень изящный план", как сблизить Украину и США - заключить экономическое соглашение (по сотрудничеству, - ред). Кроме того, по словам Бессента, больший экономический интерес США в Украине предоставляет и "щит безопасности".
"Последовательность событий должна была быть следующей: приблизить Украину к США через экономические связи, убеждая американский народ, что мы по одну сторону, а потом сказать россиянам: идите за стол переговоров", - описал глава Минфина США вероятный сценарий в случае, если бы президент Украины подписал документ.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что США готовы либо ужесточить, либо свернуть санкции против РФ в зависимости от того, как пойдут мирные переговоры, Бессент назвал это "очень хорошей характеристикой".
12 февраля США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Само соглашение, как сообщалось, может быть достигнуто на Мюнхенской конференции. Бессент назвал соглашение о партнерстве между США и Украиной долгосрочным щитом безопасности для украинцев.
В частности, США настаивали на получении контроля над более широким спектром украинских материалов в рамках соглашения о партнерстве. Речь идет о литии, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными материалами.
Позже СМИ написали, что США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, а Зеленский отказался подписывать документ на таких условиях.
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