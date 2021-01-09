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Після заворушень в США біля Капітолія знайшли автомобіль з бомбами

Автор: Дмитро Левицький

Американська поліція розповіла, що після заворушень у Вашингтоні поблизу Капітолія виявили завантажений бомбами та зброєю пікап. Автомобіль належить жителю Алабами Лонні Лерою Коффману, якого арештували за участь у заворушеннях.

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Про це повідомив телеканал CNN.

В автомобілі, який був припаркований недалеко від офісу республіканців, правоохоронці знайшли 11 саморобних бомб, штурмову гвинтівку та пістолет. Під час затримання у Коффмана виявили ще два пістолети 9-го та 22-го калібрів. Жодна зброя не була зареєстрована на нього.

Зараз Коффман перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї та носіння зброї без ліцензії. Обвинувачення щодо бомб федеральний захисник Коффмана коментувати відмовився.

Нагадаємо, у середу в США проходила акція протесту прихильників президента Трампа поблизу Капітолія, яка переросла в заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія та зірвали засідання Конгресу. В результаті заворушень загинули 5 людей.

Як писало РБК-Україна, того дня в районі Капітолію правоохоронці виявили дві саморобні бомби. Вибухові пристрої виявилися справжніми, тому їх довелося підривати.

Крім того, Федеральне бюро розслідувань перевіряє інформацію про плани щодо вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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