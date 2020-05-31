Заворушення в США: сім штатів і округ Колумбія закликали ввести Нацгвардію

Щонайменше сім штатів закликали Національну гвардію США допомогти боротися з масовими заворушеннями, що охопили кілька десятків американських міст. Також до Нацгвардії звернувся федеральний столичний округ Колумбія.

Про це повідомляє CNN.

Акції протесту, які почалися в місті Міннеаполіс після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією, переросли в масові заворушення. Президент країни Дональд Трамп попередив, що готовий ввести військових в штат Міннесота, як цього вимагає адміністрація. А Міннеаполіс розташовується в Міннесоті.

Прохання до Нацгвардії надати допомогу місцевим правоохоронним органам направили також штати Джорджія, Огайо, Колорадо, Вісконсін, Кентуккі і Юта.

Зокрема, губернатор штату Юта Гері Герберт звернувся до Національної гвардії після неконтрольованих протестів в Солт-Лейк-Сіті.

Після деяких сутичок у Вашингтоні біля Білого дому округ Колумбія також звернувся до Нацгвардії за допомогою у дотриманні порядку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі і назвав протестувальників "мародерами і анархістами", однак він підтримав мирних демонстрантів.