Заворушення в Брюсселі: натовп підпалив поліцейську дільницю після смерті затриманого хлопця

У Брюсселі спалахнула масова акція протесту. Десятки людей влаштували сутички зі співробітниками правоохоронних органів на вулицях бельгійської столиці.

Про це повідомляє The Brussels Times.

До будівлі управління прийшли щонайменше півтори сотні молодих людей і закидали його камінням. Натовп підпалив поліцейську дільницю.

Протести в бельгійській столиці почалися 11 січня, на тлі того, що молодий бельгієць помер з невідомої причини після затримання поліцією.

#Bruxelles Gare du nord: La foule a répondu présent à l'appel à manifester pour demander la vérité sur le décès d'Ibrahima, 23 ans, survenu une heure après son interpellation par la police samedi dernier.

@ArthurSente pic.twitter.com/SNaxPBJ9G7 — Le DéCaLé (@ledecaledu25) January 13, 2021

За наявною інформацією, 23-річний Ібрагіма знімав на камеру правоохоронців, які перевіряли документи на вокзалі в Брюсселі. Можливо, молодий чоловік, порушив комендантську годину і через знімання був затриманий поліцією і відправлений у дільницю. У підсумку він несподівано помер "через нездужання".

Демонстранти вважають, що молодий чоловік міг загинути з вини правоохоронців. Прокуратура веде розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, що в травні 2020 року США охопили великі масові протести в сучасній історії через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік задихнувся під час затримання поліцейськими. Протести періодично переходили в погроми, грабежі та мародерство.

Також протести відновилися після вбивства "копами" афроамериканця Деніела Ставка з вини поліцейських. 41-річний чоловік загинув після того, як поліцейські наділи йому на голову мішок і протримали кілька хвилин притиснутим до асфальту.