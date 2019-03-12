25 березня, Київ, безкоштовний семінар — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019
Хочете зрозуміти, як вибудувати ефективну стратегію інтернет-маркетингу, залучити нових клієнтів і збільшити прибуток вашого бізнесу? Тоді цей семінар саме те, що вам потрібно.
25 березня, в Києві академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts і сервіс розсилок SendPulse проведе безкоштовний семінар, присвячений ефективному просуванню бізнесу — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019.
Вас чекає насичений прикладної контент, який буде корисний як маркетологам, так і власникам малого і середнього бізнесу.
Що вас очікує на семінарі?
3 години корисного контенту;
300 учасників;
бізнес-нетворкінг;
тільки актуальні посібники та рекомендації;
можливість задати питання спікеру;
чек-листи від доповідачів.
Вся програма побудована на практичному досвіді доповідачів, які знають все про залученні й утриманні клієнтів в діджитал-середовищі. Вони поділяться кейсами своїх проектів та інструментами, застосовуваними в роботі, та дадуть відповіді на найактуальніші питання.
Спікери: Антон Воронюк (керівник академії інтернет-маркетингу WebPromoExperts), Ольга Оникієнко (заступник директора академії WebPromoExperts), Олександр Рись (маркетолог сервісу розсилок SendPulse), Аліна Дыкуха (креативний директор SendPulse).
На цьому семінарі ви:
дізнаєтеся ключові тренди інтернет-маркетингу на 2019 рік;
розберетеся що таке контентна стратегія і як вона працює;
зрозумієте, як ваш клієнт приймає рішення в інтернеті і при чому тут веб-аналітика;
отримаєте свіжі ідеї для своєї маркетинг-стратегії;
проаналізуєте особливості та переваги нових і старих каналів просування
Як стати учасником?
Захід безкоштовне! Все, що вам потрібно — попередньо зарегистрироваться і прийти 25 березня о 14.00 за адресою р. Київ, Український дім, вул. Хрещатик, 2.
Кількість місць обмежена, поспішайте!
Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/HyZVlOrDQzA