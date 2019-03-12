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Безкоштовний семінар — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019

Новини » Новини компаній    12.03.2019 - 10:27
Безкоштовний семінар — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019

25 березня, Київ, безкоштовний семінар — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019

Хочете зрозуміти, як вибудувати ефективну стратегію інтернет-маркетингу, залучити нових клієнтів і збільшити прибуток вашого бізнесу? Тоді цей семінар саме те, що вам потрібно.

25 березня, в Києві академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts і сервіс розсилок SendPulse проведе безкоштовний семінар, присвячений ефективному просуванню бізнесу — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019.
Вас чекає насичений прикладної контент, який буде корисний як маркетологам, так і власникам малого і середнього бізнесу.

Що вас очікує на семінарі?

  • 3 години корисного контенту;

  • 300 учасників;

  • бізнес-нетворкінг;

  • тільки актуальні посібники та рекомендації;

  • можливість задати питання спікеру;

  • чек-листи від доповідачів.

Вся програма побудована на практичному досвіді доповідачів, які знають все про залученні й утриманні клієнтів в діджитал-середовищі. Вони поділяться кейсами своїх проектів та інструментами, застосовуваними в роботі, та дадуть відповіді на найактуальніші питання.

Спікери: Антон Воронюк (керівник академії інтернет-маркетингу WebPromoExperts), Ольга Оникієнко (заступник директора академії WebPromoExperts), Олександр Рись (маркетолог сервісу розсилок SendPulse), Аліна Дыкуха (креативний директор SendPulse).

На цьому семінарі ви:

  • дізнаєтеся ключові тренди інтернет-маркетингу на 2019 рік;

  • розберетеся що таке контентна стратегія і як вона працює;

  • зрозумієте, як ваш клієнт приймає рішення в інтернеті і при чому тут веб-аналітика;

  • отримаєте свіжі ідеї для своєї маркетинг-стратегії;

  • проаналізуєте особливості та переваги нових і старих каналів просування

Як стати учасником?

Захід безкоштовне! Все, що вам потрібно — попередньо зарегистрироваться і прийти 25 березня о 14.00 за адресою р. Київ, Український дім, вул. Хрещатик, 2.

Кількість місць обмежена, поспішайте!

Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/HyZVlOrDQzA

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