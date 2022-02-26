Безоплатно та якнайшвидше: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger
Фото: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger (twitter.com/oleksiireznikov)
Нідерланди погодилися надіслати Україні 200 комплексів Stinger. Зроблять це якнайшвидше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Палати представників Нідерландів.
"Була проведена ретельна, але з огляду на обставини скорочена перевірка, щоб переконатися, що це відповідає критеріям експорту зброї”, заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
Зенітно-ракетні комплекси Stinger використовуються проти літаків та гелікоптерів на відстані до 5 кілометрів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії.
Також нещодавно Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.