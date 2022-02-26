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Безоплатно та якнайшвидше: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger

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Субота 26 лютого 2022 16:42
Безоплатно та якнайшвидше: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger Фото: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди погодилися надіслати Україні 200 комплексів Stinger. Зроблять це якнайшвидше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Палати представників Нідерландів.

"Була проведена ретельна, але з огляду на обставини скорочена перевірка, щоб переконатися, що це відповідає критеріям експорту зброї”, заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Зенітно-ракетні комплекси Stinger використовуються проти літаків та гелікоптерів на відстані до 5 кілометрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії.

Також нещодавно Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.

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