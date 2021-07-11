Безпілотники та обстріли: бойовики на Донбасі п'ять разів порушили " тишу"

Один з ворожих обстрілів був зафіксований в районі населеного пункту Піски. Окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Також поблизу Новоселівки російські найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.