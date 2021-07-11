Безпілотники та обстріли: бойовики на Донбасі п'ять разів порушили " тишу"

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції і двічі запускали безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Один з ворожих обстрілів був зафіксований в районі населеного пункту Піски. Окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Також поблизу Новоселівки російські найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 липня, бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.