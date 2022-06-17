"Нескінченної полиці" більше немає: яка ситуація з побутовою технікою та електронікою в Україні

Скорочення асортименту

"Наразі ми не маємо "нескінченної полиці" як до війни, але техніка є і буде (ми над цим постійно працюємо), щоправда, обмежена звуженням модельного ряду", - сказав Олексій Зозуля, СЕО компанії "Фокстрот".

За його словами, наприкінці цього тижня "Фокстрот" очікує поставки партії великої побутової техніки (пральні машини, мікрохвильові печі), а також значні поставки смартфонів практично усіх відомих брендів.

Падіння обсягу ринку та проблеми з логістикою

Як зазначили в прес-службі компанії, за перші 2 місяці війни ринок побутової техніки та електроніки просів приблизно на 40-60% порівняно з показниками минулого року. Цей показник суттєво відрізняється в розрізів регіонів залежно від поточної ситуації, наближеності до бойових дій та попиту.

"Останній наразі залежить не лише від купівельної спроможності, й від наявності визначеного асортименту, оскільки через бойові дії як ритейлери, так і постачальники понесли значні втрати товару, а щодо нових поставок - обмежені термінами і обсягами постачання через зміну логістичних ланцюгів", - зазначили в прес-службі.

Втрати від війни

Так, мережа "Фокстрот" вже на першому тижні війни втратила основний склад з товаром, що розташовувався у Гостомелі, що, зокрема, дуже вплинуло на звуження пропозицій для покупців. Збитки сягають 600 млн грн. До середини квітня компанія оперувала лише залишками з торгівельних точок, переміщувала товар, акумулювала його на найбільш магазинах у більш безпечних регіонах.

Зараз відвантаження товару в магазини відбувається 2 рази на тиждень, але в подальшому, цю частота буде збільшена.

"При цьому, варто розуміти, що 95% ввезеної техніки - з-за кордону. Якщо раніше поставки реалізовувалися в основному з портів Чорноморського узбережжя - і розвозилися до центральних складських точок. То нині - всі поставки стали можливі лише транзитом через західний кордон з Європи, переважно Румунії, Польщі й Угорщини. Подальша логістика з кордону по країні, переважно, лягає на плечі ритейлерів. А з нею - відповідні затрати", - зазначили в прес-службі "Фокстроту".