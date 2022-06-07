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Українцям загрожує новий дефіцит: про які товари йде мова

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 11:43
Українцям загрожує новий дефіцит: про які товари йде мова Фото: українцям загрожує дефіцит побутової техніки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні прогнозують дефіцит побутової техніки. Це пов'язано як і з нестабільною гривнею, так і зі зруйнованим ланцюжком постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника онлайн-ритейлера Rozetka Владислава Чечоткіна в інтерв'ю Forbes.

Проблема з асортиментом

За його словами, виробники і дистрибʼютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту, але треба розуміти, що точно буде проблема з асортиментом.

"У той же час попит, що впав, і падіння національної валюти сильно уповільнюють продажі залишків. І все врівноважиться трошки. Але найголовніше, що ви помітите, - це відсутність асортименту", - пояснює Чечоткін.

Він розповів, що базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні.

"І це стосується не лише техніки. Але нас урятують малі підприємці. Вони зможуть купити невеликі партії. Привезти з Німеччини, Польщі чи літаком із Китаю. Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни", - зазначив Чечоткін.

Дефіцит пального

Нагадаємо, через розв'язану Росією війну в Україні стався дефіцит пального, однак наразі ситуація поступово починає поліпшуватися.

Додамо, що зараз прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу, щоб швидше розв'язувати проблеми дефіциту пального в країні.

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