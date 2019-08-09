"Бешикташ" домовився про трансфер Коноплянки

Півзахисник "Шальке" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка найближчим часом може перейти в "Бешикташ". Про це повідомляє Haber365.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості про перехід 29-річного українця. Коноплянка підпише трирічний контракт зі стамбульським клубом. Зарплата футболіста складе близько 2 млн євро в рік.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка не поїхав на тренувальний збір з гельзенкирхенського "Шальке".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український півзахисник близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".

Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.

У минулому сезоні він провів 21 матч за "Шальке" у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі.