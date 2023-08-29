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"Бешикташ" – "Динамо": Луческу получил двойное усиление перед матчем Лиги конференций

Фото: Владислав Кабаев и Александр Андриевский на тренировке (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" поделилось новостями из лазарета команды перед ответным матчем плей-офф квалификации Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" состоится 31 августа в Стамбуле. Поединок примет стадион "Бешикташ". Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

В общую группу "бело-синих" перед матчем вернулись полузащитники Александр Андриевский и Владислав Кабаев. Оба пропустили первый матч против "черных орлов", завершившийся победой турецкого гранда (3:2), из-за повреждений. Они уже тренируются без ограничений с остальной основой.

Не поможет "Динамо" Андрей Ярмоленко. У опытного вингера диагностировали повреждение внутренней боковой связки колена. Сроки восстановления ветерана пока неизвестны, поэтому он вполне может пропустить и матчи сборной Украины в сентябре.

Ранее УЕФА определился с арбитром встречи между "Динамо" и турецким грандом. В поле будет работать португалец Пинейра. При его судействе украинские команды еще ни разу не проиграли (3 победы, 1 ничья).

К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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