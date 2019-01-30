Трамп із Путіним розмовляли на саміті G20 без перекладача від США, - FT

Президенти, зокрема, обговорили напад РФ на українські судна в Азовському морі та конфлікт у Сирії

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года общались без переводчика с американской стороны. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, неформальная приватная беседа президентов произошла в театре Колон, когда гости мероприятия стали расходиться.

В беседе принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Путин и его переводчик.

Подчеркивается, что с американской стороны не было ни переводчика, ни помощника президента, который мог бы документировать беседу.

Еще один собеседник газеты из России сообщил, что президенты около 15 минут обсуждали внешнеполитические вопросы, в том числе нападение на украинские суда в Азовском море и конфликт в Сирии.

В Госдепартаменте США и Белом доме отказались прокомментировать изданию данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скрывал от членов администрации детали первых переговоров сторон.

Тогда СМИ сообщили, что что президент США после переговоров с Путиным якобы забрал себе записки переводчика, который присутствовал на встрече, и велел ему не распространяться об этом.