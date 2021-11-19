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Беруть наркоманів та злочинців: мешканців ОРДЛО агітують приєднатися до "армії" окупантів

Автор: Іванна Шовкун

Жителів ОРДЛО закликають служити у "армії" бойовиків. За контрактом беруть усіх бажаючих - від кримінальників до наркозалежних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними української розвідки, командування ВС РФ агітує жителів Донецької та Луганської областей для проходження військової служби в "армії" окупантів. Крім того, на службу за контрактом оформлюють усіх бажаючих. Це стосується навіть осіб із кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

Також російські окупаційні адміністрації на Донбасі офіційно дозволили закликати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ).

Нагадаємо, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що спроба вирішити конфлікт на Донбасі із застосуванням сили призведе до чергової катастрофи.

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Донбас