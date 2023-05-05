В Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая

8 и 9 мая в Берлине введен запрет на демонстрацию российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Morgenpost .

"Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов также запрещено исполнение маршей и военных песен", - говорится в сообщении.

По данным полиции, запрещено также "провозглашать лозунги, которые в связи с сложившейся ситуацией могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине".

Напомним, 22 апреля в Кишиневе на концерте российского музыканта Noize MC (Иван Алексеев), который с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил захватническую войну Кремля и выехал из страны-агрессора, охранники в клубе грубо отбирали у посетителей украинские флаги. В посольстве Украины в Молдове пообещали "решительную реакцию" на инцидент.