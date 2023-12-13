В Берлине состоялась конференция коалиции по усилению ПВО в Украине

В Берлине сегодня, 13 декабря, состоялась конференция коалиции, которая намерена усилить противовоздушную оборону в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии.
"Министр обороны Борис Писториус объявил на заседании Контактной группы по обороне Украины 22 ноября, что Германия и Франция возглавляют Коалицию по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в Берлине состоялась стартовая конференция коалиции по потенциалу долгосрочного усиления противовоздушной обороны Украины.
В ней приняли участие около 70 участников из 22 стран, а также представители ЕС и НАТО. В Минобороны заявили, что целью коалиции является координация разработки архитектуры ПВО в Украине, которая будет совместима с НАТО.
С начала полномасштабной войны в Украине страны Запада передали значительное количество систем и комплексов противовоздушной обороны, которые эффективно уничтожают российские ракеты или дроны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине от Германии вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.
Также стало известно, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.