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У Берліні заборонили виставку знищеної російської техніки

Фото: влада Берліна заборонила виставку підбитих в Україні танків РФ (sribne.gazeta.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Берліні місцева влада заборонила виставку підбитих в Україні російських танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внустрішніх справ України Євгена Єніна.

Причиною відмови назвали те, що, імовірно, в цій знищеній техніці були знищені люди, тому, мовляв, виставка недоречна.

"Смерті ворога, який вдерся в Україну - це неминучі наслідки. І, якщо ті, хто приймає рішення не знають, то на просторах незалежної України ліквідовано понад 41 тисяча осіб ворога. Це цілком доречна відповідь на бажання загарбати нашу країну", - заявив Єнін.

Крім того, така виставка нібито зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини.

Цей вчинок різко розкритикував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який залишає посаду.

"Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена ​​в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна заявила про показ всій Європі знищеної російської техніки. Виставку мали показати у великих європейських містах.

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