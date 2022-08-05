У Берліні заборонили виставку знищеної російської техніки

Причиною відмови назвали те, що, імовірно, в цій знищеній техніці були знищені люди, тому, мовляв, виставка недоречна.

"Смерті ворога, який вдерся в Україну - це неминучі наслідки. І, якщо ті, хто приймає рішення не знають, то на просторах незалежної України ліквідовано понад 41 тисяча осіб ворога. Це цілком доречна відповідь на бажання загарбати нашу країну", - заявив Єнін.

Крім того, така виставка нібито зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини.

Цей вчинок різко розкритикував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який залишає посаду.

"Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена ​​в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - пояснив він.