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У Берліні зросла кількість поліцейських, які постраждали під час мітингу

Автор: РБК-Україна

Троє офіцерів були госпіталізовані

У Берліні зросла кількість постраждалих поліцейських під час мітингу проти карантинних заходів. За останніми даними, постраждали 45 співробітників правоохоронних органів.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На цей момент постраждалими числяться 45 співробітників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Троє офіцерів були госпіталізовані.

При цьому наголошується, що під час акції затримали в цілому 133 людини.

Нагадаємо, 1 серпня в Берліні пройшла акція протесту проти карантинних заходів, на мітинг вийшли понад тисячу людей.

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