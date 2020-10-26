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У Берліні знову пройшли протести проти карантину через коронавірус

Берлін, Понеділок 26 жовтня 2020 16:14
У Берліні знову пройшли протести проти карантину через коронавірус
Фото: протест у Берліні (dw.com)
Автор: Роман Тверденко

У Берліні пройшов черговий протест проти обмежень у зв'язку з пандемією коронавіруса. Учасники акції знову вимагали не обмежувати свободу громадян.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Протестувальники зібралися на честь відкриття конференції з питань охорони здоров'я, яка проходила онлайн. Близько двох тисяч людей вийшли в неділю на площі Александерплатц. Вони не дотримувалися соціальної дистанції і були без масок.

Багато хто з учасників тримали в руках рожеві кульки із сердечками. Серед гасел було "Ми вийшли і кричимо, тому що нас позбавили свободи" та "Ми - люди".

Для розгону протесту були виділені 600 поліцейських.

В Берліні вже кілька разів проходили акції протесту проти карантину. Найбільша з них відбулася в серпні. Тоді в центрі німецької столиці пройшли 30 тисяч чоловік, були затримання.

В останні тижні в Німеччині регіони почали посилювати обмеження на тлі зростання захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що у країні знову можуть ввести жорсткий карантин, якщо існуючі обмеження не допоможуть уповільнити зростання числа заражень коронавірусом. Він вважає, що зараз ситуація дуже серйозна.

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