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У Берліні спалили автомобіль польського дипломата

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вночі у Берліні невідомі підпалили автомобіль польського дипломата. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомили у посольстві Польщі в Німеччині, передає Wpolsce.pl.

"Сьогодні о третій ночі невідомі зловмисники спалили автомобіль на дипломатичних номерах нашого працівника, який був припаркований на вулиці. Автомобіль згорів",- повідомили в посольстві РП.

Зазначається, що поблизу стояли інші автомобілі на польській реєстрації, але вони залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, раніше у Львові підпалили автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро України. У бюро не виключають, що підпал пов'язаний з професійною діяльністю детектива.

Також РБК-Україна писало, що народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу спалили автомобіль.

Крім того, раніше повідомлялось, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галина Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.

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