В Берліні відбувся марш проти реформи авторського права

Участь в марші взяли близько 3 тис. осіб

В субботу, 2 марта, несколько тысяч человек, возмущенных новой реформой Европейского союза относительно авторского права, прошли маршем по улицам Берлина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как сообщается, участники марша выразили сомнения относительно 13-й статьи реформы, которая обязывает все интернет-платформы (YouTube, Facebook и другие) следить, чтобы пользователи во время загрузки контента не нарушали авторские права.

Однако, критики реформы имеют опасения, что подобная статья может заставить платформы ввести автоматические фильтры загрузок, которые будут чрезмерно блокировать контент.

По словам Еврокомиссии, закон должен быть изменен, чтобы обновить его к требованиям цифровой эры и позволить защитить права творческих людей в Интернете.

Отмечается, что участие в марше приняли почти 3 тыс. человек, тогда как правоохранители зарегистрировали всего 300.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Совета Евросоюза, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения относительно реформы авторского права в Евросоюзе. Реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например, Google или Facebook.