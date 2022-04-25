У Берліні пройде зустріч міністрів закордонних справ НАТО: названа дата

У столиці Німеччини - Берліні - в середині травня пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Головувати на ній буде генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

За її словами, засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Зустріч відбудеться в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Теми, які будуть обговорюватися, не розкриваються.

"Неформальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Берліні 14-15 травня 2022 року", - повідомила Лунгеску.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція планують одночасно подати заявку на вступ до НАТО.

Відзначимо, більшість жителів Фінляндії та Швеції підтримують членство своїх країн у НАТО через розв'язану Росією війну проти України.

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