У Берліні декілька музеїв постраждали від масштабних актів вандалізму

На території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток у декількох музеях. Це є один із найбільших нападів в історії Німеччини.

Про це повідомляє ZEIT.

Як повідомляється, невідомі залили масляною рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та інших. Серед постраждалих пам'яток - єгипетські саркофаги, скульптури та картини ХІХ сторіччя.

Поліція німецької столиці наразі проводить розслідування. Мотиви вандалів невідомі. Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями.

Нагадаємо, у червні в Нью-Йорку (США) демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові Сполучених Штатів Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії після того, як на нього скоїли напад.

Після цього президент США підписав розпорядження про захист пам'ятників, меморіалів і статуй. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування.