У Берліні назвали умову передачі матеріалів Росії по Навальному

Генеральна прокуратура Берліна підтвердила отримання запиту про надання Російської Федерації правової допомоги у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому було зазначено, що інформацію про стан Навального, прокуратура може повідомити з його згоди.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

"Генпрокуратура Берліна отримала запит від юридичного управління сенату Берліна для надання юридичної допомоги за російським запитом про правову допомогу і одержання у зв'язку з цим інформації про стан здоров'я Олексія Навального з його згоди", - йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що "інша інформація поки недоступна" з даного питання.

Нагадаємо, Німеччина передала результати проб Навального експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Раніше стало відомо, що Навальний повністю прийшов у свідомість, він знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці того, що було перед втратою свідомості на борту літака в РФ.

Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, його госпіталізували в Омську. Після переведення в берлінську клініку "Шаріте" німецькі фахівці прийшли до висновку, що опозиціонера отруїли отрутою "Новачок".