У Берліні розпочався страйк на громадському транспорті

Ілюстративне фото (berlin-airport.de)

Нинішній страйк є найбільшим за сім років

У Берліні (Німеччина) сьогодні, 15 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, через що паралізовано рух трамваїв, метро і більшості автобусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що нинішній страйк є найбільшим за сім років. Передбачається, що він торкнеться сотні тисяч пасажирів, у тому числі відвідувачів міжнародного кінофестивалю Берлінале. У німецькій столиці не ходять трамваї та потяги метро, також скасовано автобусні рейси.

В профспілковій організації Verdi відзначили, що страйк завершиться опівдні, проте для повного відновлення графіків потрібно ще кілька годин. Профспілка намагається посилити тиск в рамках переговорів про підвищення зарплат. Крім того, вони домагаються переведення всіх працівників на 36,5-годинний робочий тиждень, виплати різдвяних премій новачкам, більш швидких темпів підвищення зарплат і одноразової виплати за 500 євро всім членам профспілки.

Нагадаємо, раніше у Бельгії через страйки на добу закривали повітряний простір.

Минулого тижня в Німеччині проходив страйк, в якому взяли участь сотні працівників сталеливарної промисловості. Робітники вимагали підвищення зарплат.