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У Берліні хочуть прибрати радянські танки: "Символізують агресивну війну путінського режиму"

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Берлін, Неділя 17 квітня 2022 03:10
У Берліні хочуть прибрати радянські танки: "Символізують агресивну війну путінського режиму" Фото: меморіал радянським солдатам в Берлінському парку Тіргартен (de.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

У Берліні представники німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) закликають прибрати танки та гармати з радянського меморіалу в районі Берлін-Тіргартен, оскільки вони набули вже іншого сенсу на фоні війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Політики відзначають, що хоча Німеччина зобов'язалася назавжди зберегти радянські меморіали, такі як Берлін-Трептов, Тіргартен або Панков-Шенхольц, нині через військову агресію Росії ситуація змінилася, і такі гармати з танками Т-34 часів Другої світової війни в ХДС вважають недоречними.

"Сьогодні танк у Тіргартені символізує вже не тільки звільнення Німеччини від нацистського фашизму, а й агресивну війну путінського режиму, що ігнорує територіальні кордони та людські життя", - заявив заступник лідера фракції ХДС в берлінській Палаті представників Штефані Бунг.

Він додав, що "російські танки вже давно котять Європою - Україною - країною, з якої родом прибули багато солдатів, поховані в Тіргартені".

У парку Тіргартен в берлінському Великому Тіргартені розташований меморіал полеглим радянським солдатам (Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten), які загинули при штурмі столиці Німеччини. Встановлений у 1945 році. На території комплексу знаходяться гармати і танки часів Другої світової війни.

Трептов-парк (Treptower Park) - знаменитий Берлінський парк в східній частині міста. У центральній частині парку розташований монумент Воїну-визволителю, встановлений в 1946-1949 на місці поховання понад 5 тисяч радянських солдатів, полеглих у Другу світову війну.

Панков (Pankow) - адміністративний округ Берліна, де розташований великий меморіальний комплекс пам'яті радянських солдатів, які впали при штурмі Берліна у квітні-травні 1945 року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшить поставки зброї до 2 мільярдів євро. Як заявили в Мінфіні країни, велика частина коштів піде Україні на закупівлю зброї.

Нагадаємо також, раніше представників РФ і Білорусі вирішили не запрошувати в Бухенвальд у пам'ятні дні. Таке рішення було прийнято після загибелі 96-річного в'язня нацистських концтаборів Бориса Романченка в результаті обстрілу Харкова російськими ракетами.

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