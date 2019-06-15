У Берліні через авіабомбу Другої світової евакуювали 3 тис. осіб

В Берліні через авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайденої під час будівництва, евакуювали щонайменше 3000 чоловік. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на телерадіостанцію RBB.

Авіабомба була знайдена в п'ятницю, 14 червня, під час спорудження котловану на будівельних роботах поруч з площею Александерплац. Снаряд виявився вагою 100 кг. Поліцією було прийнято рішення провести евакуацію мешканців районів, прилеглих до місця виявлення бомби.

Евакуація тривала до опівночі, а бомбу знешкодили в 1:45 за місцевим часом. На час цих робіт рятувальники розгорнули в центрі Берліна координаційний центр. У ньому допомогу людям надавали працівники Червоного Хреста.

В район евакуації потрапив також будинок для літніх людей, який розташувався за 300 метрів від площі. На даний момент всі евакуйовані повернулися до їх місць проживання.

Нагадаємо, на початку червня в поліцію Харкова в один день надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня у Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло повідомлення о 10:30. Інформація не підтвердилася.