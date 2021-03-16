Берлін тягне час в надії добудувати "Північний потік-2" всупереч санкціям, - Reuters

"Берлін намагається виграти час і переконатись, що будівництво завершено, тому що вони думають, що, коли трубопровід буде запущено, все буде виглядати інакше (для Сполучених Штатів», - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Як зазначає видання, "Північний потік-2" обійде Україну, союзника Заходу, потенційно позбавивши транзитного доходу. Це також збільшить енергетичну залежність Європи від Росії.

Щоб спробувати заблокувати російський проект, адміністрації США вводили санкції щодо деяких компаній попереджали інші компанії, що беруть участь у проекті, про ризик санкцій. Президент Джо Байден вважає, що трубопровід по дну Балтійського моря до Німеччини - "погана ідея для Європи".

Трубопровід вже побудований приблизно на 95% і може бути завершено до вересня, кажуть аналітики, що залишає в адміністрації Байдена мало часу, щоб придумати додаткові заходи, щоб перешкодити цьому.

Хоча Вашингтон публічно заявив, що продовжить працювати проти "Північного потоку - 2", офіційні особи Німеччини і дипломати ЄС вважають, що є місце для переговорів.

"Берлін вважає, що у Вашингтоні є бажання поговорити про це і знайти рішення", - сказав другий дипломат ЄС.

Берлін ще не почав предметних обговорень з адміністрацією Байдена по "Північному потоку - 2" і не знає остаточно позицію США.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, Вашингтон продовжує на різних рівнях взаємодіяти з урядом Німеччини, щоб прояснити ризик санкцій.

Однак, хоча Байден виступає проти проекту, він також намагається налагодити відносини з Європою.

"Ми не вважаємо, що США повинні пропонувати варіанти. Це німецька проблема, яку насправді створили німці", - сказав чиновник.