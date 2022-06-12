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Берлін не погодив з Іспанією передачу Україні німецьких танків, - Spiegel

Фото: ЗСУ можуть отримати німецькі танки Leopard-2 від Іспанії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Раніше Мадрид запросив дозвіл на передачу 40 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel,

Відзначається, що Німеччина не погодилася з планами іспанського уряду поставити Україні 40 старих основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва.

Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні, зазначає видання.

Але, за даними берлінських урядових кіл, іспанці різко відступили: федеральний уряд Німеччини в телефонних дзвінках попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча і абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати в Київ танки.

Як уточнює Business Insider, Мадрид нібито навіть вибачився в Берліні за хвилювання. Зараз мова йде максимум про десять танків, і це рішення теж ще зважується. Крім того, танки 1990-х років настільки занепали, що будуть готові до передачі тільки через багато місяців.

Нагадаємо, керівники Міноборони України та Німеччини обговорили сутність майбутнього пакету військової допомоги.

Як повідомлялося, Україна не отримає зброю від Болгарії. Парламент відмовив у наданні військової допомоги на запит посла України Віталія Москаленка.

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