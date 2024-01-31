В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми. Есть раненые

"Под удар попали супруги. 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда оккупанты сбросили на них два взрывных предмета", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями.

"Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - констатировал Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Например, 18 сентября 2023 год, россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку возле автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.