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В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста: он погиб

Фото: в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бериславе Херсонской области россияне с дрона сбросили взрывчатку на мотоциклиста 22 января. Он погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя", - рассказал он.

По словам главы ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.

"В настоящее время личность погибшего устанавливается", - добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Например, 18 сентября 2023 год, россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку возле автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.

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Херсонская областьдрони