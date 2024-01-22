В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста: он погиб

"В Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя", - рассказал он.

По словам главы ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.

"В настоящее время личность погибшего устанавливается", - добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Например, 18 сентября 2023 год, россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку возле автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.