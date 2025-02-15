Беринчик - Дэвис: видео самых ярких моментов боя и нокаута

Украинец оказался в нокдауне в третьем раунде. А в следующем, после сильного пропущенного удара в живот, не смог продолжить поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Дэвиса техническим нокаутом.

Для Беринчика это была первая защита титула WBO в легком весе, который он получил в мае 2024 года, одолев раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний украинский боксер потерпел первое поражение в своей карьере. До этого он одержал 19 побед (9 - нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 25-летнего Дэвиса теперь 13 побед (9 - нокаутом) и ни одного поражения.

Таким образом список чемпионов мира в легком весе выглядит следующим образом: Джервонта Дэвис (WBA), Шакур Стивенсон (WBC), Кейшон Дэвис (WBO) - все представляют США и Василий Ломаченко (IBF) - от Украины.