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Беринчик - Дэвис: видео самых ярких моментов боя и нокаута

Фото: Завершение боя Беринчик - Дэвис (Ring Magazine)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Денис Беринчик уступил американцу Кейшону Дэвису в защите титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Украинец оказался в нокдауне в третьем раунде. А в следующем, после сильного пропущенного удара в живот, не смог продолжить поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Дэвиса техническим нокаутом.

Для Беринчика это была первая защита титула WBO в легком весе, который он получил в мае 2024 года, одолев раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний украинский боксер потерпел первое поражение в своей карьере. До этого он одержал 19 побед (9 - нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 25-летнего Дэвиса теперь 13 побед (9 - нокаутом) и ни одного поражения.

Таким образом список чемпионов мира в легком весе выглядит следующим образом: Джервонта Дэвис (WBA), Шакур Стивенсон (WBC), Кейшон Дэвис (WBO) - все представляют США и Василий Ломаченко (IBF) - от Украины.

 

Ранее Александр Усик заявил, что планирует завершить карьеру и сообщил сколько боев проведет.

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БоксWBOДенис Беринчик