Березенко попросив про зустріч зі слідчим у комітеті Ради

Народний депутат Сергій Березенко пояснив, чому не прийшов на допит в Головне слідче управління Національної поліції у справі про підкуп виборців під час виборів-2019. Про це він написав на своєму Facebook.

"І журналістам, і громадськості вкотре заявляю, що я готовий відповісти на будь-які питання, які цікавлять слідство. Це тиждень – пленарний. Тому я попросив через адвоката зустрітися зі слідчим - Мірковцем Дмитром Михайловичем, за місцем роботи – у комітеті Верховної ради. Сьогодні мій адвокат передав відповідний лист до слідства з цим проханням і отримав на це згоду. Обов’язково повідомлю про результати цієї зустрічі громадськість – наскільки мені дозволять це рамки КПК", - написав він.

Нардеп наголосив, що вибори президента мають відбутися чесно і прозоро.

"Переконаний, що виборці дуже скоро дадуть оцінку і політикам, і тим, хто має стежити за законністю виборчого процесу", - додав Березенко.

Як зазначили в МВС, Березенко буде викликаний на допит у вказаному кримінальному провадженні повторно.