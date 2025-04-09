Март установил в Европе опасный температурный рекорд: чем это грозит

Март 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Ученые всерьез обеспокоены ситуацией, складывающейся в этой части мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно данным Службы изменения климата Европейского Союза - Climate Copernicus - прошлый месяц (март 2025 года) стал самым жарким мартом за всю историю наблюдений в Европе.
Средняя температура воздуха на континенте была на 2,41°C выше последнего среднего показателя в марте (1991-2020 гг.).
Кроме того, март 2025 года стал 20 месяцем (за последний 21 месяц), когда среднемировая температура воздуха на поверхности планеты была более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня.
Стратегический руководитель по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманта Берджесс рассказала, что март стал не только самым теплым.
"Это также был месяц с контрастными экстремальными осадками по всей Европе", - сообщила она.
Речь идет о том, что:
Ученые из Организации Объединенных Наций (ООН) убеждены, что существенное повышение средних температур стало следствием человеческой деятельности (так, сжигание ископаемого топлива становится причиной выделения слишком большого количества парниковых газов, которые задерживают тепло вокруг Земли).
В международной неправительственной природоохранной организации - Гринпис - предупреждают, что такие тенденции могут способствовать:
"Поскольку ранняя весенняя погода начинает все больше напоминать лето, Европа - потенциально на пути к столкновению с еще более сильными волнами жары и лесными пожарами позже в этом году", - подтвердила руководительница политического отдела организации в Великобритании Ребекка Ньюсом.
Кроме того, контрастные экстремальные осадки в европейском регионе создают непосредственную проблему для:
Напомним, ранее мы рассказывали, что тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.
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