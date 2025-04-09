Март установил в Европе опасный температурный рекорд: чем это грозит

Что известно о климатическом рекорде марта

Согласно данным Службы изменения климата Европейского Союза - Climate Copernicus - прошлый месяц (март 2025 года) стал самым жарким мартом за всю историю наблюдений в Европе.

Средняя температура воздуха на континенте была на 2,41°C выше последнего среднего показателя в марте (1991-2020 гг.).

Кроме того, март 2025 года стал 20 месяцем (за последний 21 месяц), когда среднемировая температура воздуха на поверхности планеты была более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Аномалии приземной температуры воздуха и количества осадков за март 2025 года - относительно средних показателей марта 1991-2020 гг. (инфографика: climate.copernicus.eu)

Почему март стал "месяцем двух крайностей"

Стратегический руководитель по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманта Берджесс рассказала, что март стал не только самым теплым.

"Это также был месяц с контрастными экстремальными осадками по всей Европе", - сообщила она.

Речь идет о том, что:

во многих регионах март стал самым сухим за всю историю наблюдений (засушливо было в Великобритании, Ирландии, на большой территории от Центральной Европы до Греции и Турции);

в других регионах - самым влажным мартом за последние 47 лет (например в Испании и Португалии, где серия штормов принесла широкомасштабные наводнения).

Чем опасны такие температурные рекорды

Ученые из Организации Объединенных Наций (ООН) убеждены, что существенное повышение средних температур стало следствием человеческой деятельности (так, сжигание ископаемого топлива становится причиной выделения слишком большого количества парниковых газов, которые задерживают тепло вокруг Земли).

В международной неправительственной природоохранной организации - Гринпис - предупреждают, что такие тенденции могут способствовать:

дальнейшему нагреву поверхности планеты (с очередными экстремальными волнами жары);

интенсивным лесным пожарам (которые могут "накрыть" некоторые регионы уже этим летом).

"Поскольку ранняя весенняя погода начинает все больше напоминать лето, Европа - потенциально на пути к столкновению с еще более сильными волнами жары и лесными пожарами позже в этом году", - подтвердила руководительница политического отдела организации в Великобритании Ребекка Ньюсом.

Кроме того, контрастные экстремальные осадки в европейском регионе создают непосредственную проблему для: