В воскресенье, 16 апреля, береговая охрана Италии спасла около 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Далее мигрантов должны направить в Сицилию, в порты Аугусты и Катания.

Судно находилось примерно в 270 км от побережья юго-восточной Сицилии. Отмечается, что береговая охрана провела операцию по спасению, которая усугублялась погодными условиями.

Напомним, что за первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Так, недавнонесколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.