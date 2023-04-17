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Береговая охрана Италии спасла около 600 мигрантов

Фото: у побережья Италии спасли 600 мигрантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 16 апреля, береговая охрана Италии спасла около 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Судно находилось примерно в 270 км от побережья юго-восточной Сицилии. Отмечается, что береговая охрана провела операцию по спасению, которая усугублялась погодными условиями.

Далее мигрантов должны направить в Сицилию, в порты Аугусты и Катания.

Напомним, что за первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Так, недавнонесколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.

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Италия