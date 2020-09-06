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Біля берегів Шрі-Ланки четвертий день горить танкер з нафтою

Автор: Максим Зайченко

Група рятувальників об'єднує зусилля щодо гасіння нафтового танкера, який горить вже четвертий день біля берегів Шрі-Ланки. Витоку нафти поки не було.

Про це повідомляє Associated Press.

Чотири буксири, три кораблі ВМС Шрі-Ланки та шість індійських кораблів борються з вогнем біля берегів країни. Згідно з заявам рятувальників, пожежа на кораблі була узята під контроль, але досі її не загасили. Витоку нафти поки було.

Очікується, що в неділю до рятувальників приєднаються ще 10 британських і голландських фахівців, включаючи фахівців по рятувальним операціям, оцінювачів стихійних лих і юридичних консультантів,

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Палаючий танкер перевозив майже 2 мільйони барелів сирої нафти. Пожежа почалася в котлі машинного відділення. На танкері перебували 23 члени екіпажу - 18 філіппінців і п'ять греків.

В результаті пожежі загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення.

Танкер перевозив сиру нафту з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті в індійський порт Парадип, де в індійської державної нафтової корпорації є нафтопереробний завод.

Нагадаємо, з танкера Delfi, який вже піднято на кіль для подальшого буксирування з пляжу Одеси, знову стався витік нафтопродуктів.

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