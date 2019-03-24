Біля берегів Норвегії сталася аварія ще одна аварія

Біля берегів Норвегії поблизу місця, де сталася аварія лайнера Viking Sky, ще один корабель подав сигнал про порятунок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkipsRevyen.

Як повідомляється, поблизу західного берегу Норвегії сталася аварія вантажного корабля Hagland Captain, на борту якого перебувало 9 членів екіпажу. Через сильний штормовий вітер корабель втратив частину свого вантажу.

Зазначається, що спочатку капітан корабля Hagland Captain відмовлявся від евакуації екіпажу з борту, проте невдовзі він погодився на рятувальну операцію.

Для евакуації дев'яти членів екіпажу були задіяні 2 рятувальні вертольоти, які вже працювали в районі аварії лайнера Viking Sky. Декілька членів екіпажу спустилися в море в рятувальних костюмах, що полегшило рятувальну операцію.

Нагадаємо, що вчора, 23 березня, біля західного берегу Норвегії сталася аварія круїзного лайнера Viking Sky, на борту якого перебували більше 1300 пасажирів. Через шторм у лайнера відмовили двигуни. Рятувальники розпочали евакуацію пасажирів лайнеру.

Додамо, за останніми даними в ході рятувальної операції 479 осіб були евакуйовані з борту лайнера Viking Sky. Також, було призупинено порятунок пасажирів за допомогою вертольотів, так як два буксири почали направляти судно в бік найближчого порту.