Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, на борту човна перебували 50 пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

В даний час пошуково-рятувальна операція триває.

Уряд національної згоди Лівії заявило, що кількість нелегальних мігрантів на території країни досягло 700 тис. чоловік. Напередодні в Руанду з Лівії в рамках підписаного між країнами спеціального угоди прибула перша група у складі 66 осіб, які намагалися перебратися в Європу, але були затримані. Пізніше вони будуть розподілені між іншими країнами Африки.

Крім того, біля узбережжя Марокко поблизу Касабланки перекинувся човен з мігрантами. Загинули не менше семи осіб. Влада Марокко заявляють, що з січня по вересень поточного року запобігли спроби 57 тисяч чоловік нелегально перетнути кордон з Іспанією. Між тим, у цьому році кількість нелегальних мігрантів, які прибувають на іспанську територію морським і наземним шляхом знизилося більш ніж на 40%.

Нагадаємо, раніше біля берегів Греції перекинулося судно з 19 мігрантами, в результаті семеро з них загинули.