Біля берегів Греції затонув човен з 18 туристами на борту

Човен зазнав аварії в 16 морських милях на північний захід від острова, де дмуть вітри близько 7 балів за шкалою Бофорта.

У рятувальній операції взяли участь два вертольоти, а також катери берегової охорони і приватні судна.

Всі люди, що знаходилися на борту затонулого човна, були врятовані.

"Всі 18 пасажирів човна, затонулого на Мілосі, в безпеці. Вітаємо офіцерів берегової охорони за своєчасну і ефективну рятувальну операцію, а також команду Sea Jet 2 компанії SEAJETS, яка кинулася на допомогу", - заявив міністр торгового мореплавства Янніс Плакіотакіс.