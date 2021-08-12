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Біля берегів Греції затонув човен з 18 туристами на борту

Автор: РБК-Україна

В Егейському морі біля берегів грецького острова Мілос затонув туристичний човен. На її борту перебували 18 осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skai.

Човен зазнав аварії в 16 морських милях на північний захід від острова, де дмуть вітри близько 7 балів за шкалою Бофорта.

У рятувальній операції взяли участь два вертольоти, а також катери берегової охорони і приватні судна.

Всі люди, що знаходилися на борту затонулого човна, були врятовані.

"Всі 18 пасажирів човна, затонулого на Мілосі, в безпеці. Вітаємо офіцерів берегової охорони за своєчасну і ефективну рятувальну операцію, а також команду Sea Jet 2 компанії SEAJETS, яка кинулася на допомогу", - заявив міністр торгового мореплавства Янніс Плакіотакіс.

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Греція