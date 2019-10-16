Біля берегів Філіппін стався потужний землетрус

На острові Мінданао на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,5 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Як сообщаеься, епіцентр землетрусу знаходився в 62 км до південно-заходу від міста Давао, де проживають близько 1,21 млн осіб. Осередок залягав на глибині 20 км.

Даних про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 12 жовтня в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи сколихнули центральну частину Японії. У той же час на Японію обрушився потужний тайфун "Хагибис", який викликав сильні зливи та повені.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів. Тоді була інформація про не менше 20 загиблих. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано щонайменше два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.