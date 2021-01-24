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Біля берегів Чилі стався потужний землетрус, оголошена загроза цунамі

Автор: РБК-Україна

В ніч на неділю, 24 січня, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 7,0. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

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Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр явища перебував у 1328 км на південний схід від міста Пунта-Аренас, в якому проживають близько 117 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Чилі (ONEMI) оголосило загрозу цунамі для антарктичної території країни.

Нагадаємо, 21 січня поблизу Філіппін стався землетрус магнітудою 7,0. Епіцентр знаходився на відстані 210 км на південний схід від міста Пундагитан.

Крім того, в Афганістані сталося два землетруси магнітудою 5,5 і 6. Його осередок знаходився на глибині 185 км. Поштовхи ймовірно відчувалися в Таджикистані та Пакистані.

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