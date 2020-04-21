Біля берегів Беніну пірати захопили судно, викрадений українець

Біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу один українець. Про це повідомив РБК-Україна директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

За його словами, в результаті нападу громадянина України було викрадено і вивезено в невідомому напрямку.

"Посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно Tommi Ritscher", IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна "Transeste Schiffahrt Gmbh" (Німеччина). За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку 1 громадянина України - члена екіпажу судна. Компанією-оператором судна створений кризовий штаб", - повідомив Погорільців.

Також у МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з'ясування обставин справи. Посольство України в Нігерії (відповідає за Бенін) звернулося в бенинского компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України", - сказав Погорільців.

Нагадаємо, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту. Українець був звільнений і повернувся додому в середині березня.

Також повідомлялося, що біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і два філіппінця.