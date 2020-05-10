Біля берегів Африки із судна викрали екіпаж, у складі якого міг бути українець

Невідомі напали біля берегів Африки на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу, серед яких міг бути громадянин України. Як передає РБК-Україна, про це говориться у повідомленні порталу Dryad Global, що спеціалізується на проблемах з безпеки мореплавства.

Йдеться про вантажне судно RIO MITONG. Його атакували швидкісним човном, кількість людей на борту не встановлена.

"Ймовірно злочинцями була використана драбина, аби висадитися на судно. Внаслідок цього були викрадені двоє членів екіпажу - ймовірно, росіянин і українець", - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що решта членів екіпажу перебувають у безпеці. Інцидент стався біля берегів Екваторіальної Гвінеї.

Нагадаємо, у кінці квітня МЗС повідомило, що 69 українських моряків повертаються в Україну. Досі вони перебували на карантині на судні Eleftherios Venizelos біля берегів Греції. Ще 12 українських моряків залишалися на судні в умовах карантину.