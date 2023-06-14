RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, погибли более 75 человек

Фото: у берегов Греции затонуло судно с мигрантами, погибли более 75 человек (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Недалеко от берегов Греции затонуло судно с мигрантами, предварительно погибли 78 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, трагедия произошла в среду, 14 июня, примерно в 80 км юго-западнее города Пилос на юге Греции. Однако, по данным спасателей, количество жертв может значительно увеличиться. Спасти удалось 104 человека.

Также известно, что незадолго до трагедии береговая охрана подплывала к судну с мигрантами и предложила им помощь. однако люди на борту отказались и через некоторое время судно перевернулось и затонуло.

Известно, что судно отплыло из ливийского города Тобрук, который лежит к югу от греческого острова Крит и направлялся в Италию. Кроме этого сообщается, что большинство на борту были молодыми людьми в возрасте до 20 лет.

Напомним, что за первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Так, недавно несколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция